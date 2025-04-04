Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi:

- Quảng Ngãi

- Đồng Xoài, Bình Phước

- Tp. Pleiku, Gia Lai

- Tp. Phan Thiết, Bình Thuận

- Quận 12, Hóc Môn, Bình Chánh, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương Thỏa thuận

• Bán các sản phẩm và dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân để đạt được các chỉ tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh do Trưởng nhóm/Giám đốc khách hàng cá nhân giao
• Xây dựng các đầu mối Khách hàng tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng
• Triển khai các hoạt động bán hàng ra bên ngoài hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các khách hàng mới và khách hàng cũ, Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm, Gặp mặt khách hàng để bán hàng, Chốt bán hàng với khách hàng …
• Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng, Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng
• Theo dõi và thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc trả nợ của khách hàng để có biện pháp kịp thời
• Hợp tác bán chéo sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc tương đương
• Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm tín dụng cá nhân/ doanh nghiệp tại các Ngân hàng
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng tài chính kế toán ở các doanh nghiệp
• Có khả năng tạo dựng quan hệ tốt với Khách hàng, Kỹ năng bán hàng và thuyết phục và giao tiếp tốt
• Có khả năng xử lý tình huống và Khả năng làm việc độc lập, phối hợp làm việc nhóm tốt
• Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng soạn thảo tốt
• Năng động, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp
• Cơ hội thăng tiến, đào tạo…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 57 phố Lý Thường Kiệt – phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

