Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 484, KP.Khánh Lộc, Tân uyên, Bình Dương, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo máy móc vận hành trơn tru,không bị gián đoạn sản xuất ( tủ điện điều khiển,các kết cấu máy,trục truyền động và các chi tiết cơ khí )
- Lên lịch PM,bảo trì,bảo dưỡng hàng ngày và thay thế nếu cần thiết
- Lắp ráp máy móc dây chuyền sản xuất theo nhu cầu sản xuất
- Tìm nhũng ý trưởng cải tiến rút ngắn quá trình sản xuất,tránh lãng phí và chi phí sản xuất
- Bảo dưỡng , sửa chữa hệ thống điện động lực, ánh sáng,... Văn phòng và Nhà xưởng, PCCC...
- Các công việc khác liên quan dưới sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam dưới 40 tuổi, sức khỏe tốt
+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí, Điện – Điện tử, Điện công nghiệp & Điện dân dụng.
+ Ưu tiên người có kinh nghiệm sửa chữa máy
+ Có khả năng thích nghi, làm quen nhanh với môi trường và các loại máy móc tại công ty.
+ Tuân thủ tuyệt đối các yêu cầukỹ thuậtvà các nguyên tắc về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và các tiêu chuẩn nghề liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
+ Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
+ Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe định kì.
+ Được hỗ trợ nhà ở miễn phí
+ Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 484, Tờ bản đồ số 05, Khu phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

