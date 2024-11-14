Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN làm việc tại Hậu Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hậu Giang: Đường số 3, khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang, Châu Thành A

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trực tiếp thực hiện việc bảo trì – bảo dưỡng, sửa chữa phần cơ khí ở hệ thống máy móc thiết bị trong nhà máy.
Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống thiết bị, máy móc.
Tiếp nhận các thông tin sự cố đột xuất liên quan đến máy móc, thiết bị trong nhà máy, lên phương án xử lý và tiến hành sửa chữa nhanh chóng.
Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị trong nhà máy theo kế hoạch đã được duyệt
Thực hiện việc lắp đặt các thiết bị cơ khí mới cho nhà máy.
Vệ sinh, bảo quản các công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ công việc được giao.
Chủ động đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công việc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành cơ khí, tiện, hàn, cơ điện, ...
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm bảo trì cơ khí tại công ty sản xuất, tay nghề khá
Yêu cầu biết tiện, hàn
Có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Có đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo luật lao động.
Hỗ trợ cơm trưa
Lương tháng 13 (1-2 tháng lương) và thưởng hiệu quả công việc theo quy chế của công ty hàng quý và hàng năm.
Thưởng thâm niên, thưởng vào các ngày nghỉ lễ quốc gia.
Tặng quà cho CBCNV vào ngày sinh nhật, 8/3, 1/6, Tết Trung thu, 20/10, tết...
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.
Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ (kể cả gia đình, con em của CBCNV).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 934 D3, đường D, Cụm 2 Khu Công Nghiệp Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

