Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
- Hồ Chí Minh: Lô 6
- 8
- 10
- 12 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Bảo trì Máy móc Thiết bị (MMTB) đúng kế hoạch. Sửa chữa kịp thời MMTB
Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc tại nơi làm việc.
Bảo trì dự phòng MMTB đúng hướng dẫn, sửa chữa MMTB đúng phương pháp và nhanh chóng nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất.
Vận hành và kiểm tra MMTB sau khi đã bảo trì/ sửa chữa.
Cập nhật các tiêu chuẩn, quy định mới về an toàn của MMTB
Cập nhật các phiếu Bảo trì sửa chữa vào lý lịch, phần mềm bảo trì.
Đưa ra những sáng kiến cải tiến trong quá trình làm việc.
Tham gia thử nghiệm và triển khai các công nghệ mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực bảo trì-sửa chữa MMTB
Hiểu biết công tác bảo trì trong lĩnh vực sản xuất
Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn, trung thực
Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản
Thời gian làm việc: Hành chánh & ca luân phiên
Địa điểm làm việc: Lô 6 – 8 – 10 – 12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Trợ cấp làm việc thứ 7, phụ cấp ca đêm
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7.
- Xem xét tăng lương hàng năm
- Thưởng lương tháng 13
- Thưởng vượt lợi nhuận/ kết quả kinh doanh 06 đầu năm vào giai đoạn giữa năm
- Thưởng các ngày lễ tết: 300.000 đồng/ 1 ngày lễ
- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty, cấp phát đồng phục cho nhân viên.
- Được đào tạo các kỹ năng, tham gia khóa học của công ty.
Địa chỉ : Lô 6-8-10-12 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI