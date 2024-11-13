Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 6 - 8 - 10 - 12 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Bảo trì Máy móc Thiết bị (MMTB) đúng kế hoạch. Sửa chữa kịp thời MMTB

Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, máy móc tại nơi làm việc.

Bảo trì dự phòng MMTB đúng hướng dẫn, sửa chữa MMTB đúng phương pháp và nhanh chóng nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất.

Vận hành và kiểm tra MMTB sau khi đã bảo trì/ sửa chữa.

Cập nhật các tiêu chuẩn, quy định mới về an toàn của MMTB

Cập nhật các phiếu Bảo trì sửa chữa vào lý lịch, phần mềm bảo trì.

Đưa ra những sáng kiến cải tiến trong quá trình làm việc.

Tham gia thử nghiệm và triển khai các công nghệ mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên nghành Cơ khí

Có 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực bảo trì-sửa chữa MMTB

Hiểu biết công tác bảo trì trong lĩnh vực sản xuất

Cẩn thận, chi tiết, nhanh nhẹn, trung thực

Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản

Thời gian làm việc: Hành chánh & ca luân phiên

Địa điểm làm việc: Lô 6 – 8 – 10 – 12, Đường số 3, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp nội quy hàng tháng

- Trợ cấp làm việc thứ 7, phụ cấp ca đêm

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7.

- Xem xét tăng lương hàng năm

- Thưởng lương tháng 13

- Thưởng vượt lợi nhuận/ kết quả kinh doanh 06 đầu năm vào giai đoạn giữa năm

- Thưởng các ngày lễ tết: 300.000 đồng/ 1 ngày lễ

- Hỗ trợ cơm trưa tại công ty, cấp phát đồng phục cho nhân viên.

- Được đào tạo các kỹ năng, tham gia khóa học của công ty.

Địa chỉ : Lô 6-8-10-12 KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG Pro Company

