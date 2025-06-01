Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp lên kế hoạch bảo trì.

• Thực hiện kế hoạch bảo bì với các công việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, nhà xưởng và các công trình thuộc nhà máy đảm bảo các tài sản này luôn được duy trì và hoạt động một cách an toàn, hiệu quả, tin cậy.

• Tuân thủ các quy trình làm việc, yêu cầu về an toàn và chất lượng.

• Thực hiện kiểm tra, ghi chép tình trạng hoạt đông của các thiết bị máy móc và các công trình của nhà máy. Làm báo cáo định kì để cập nhật tình trạng máy móc cho ban quản lý nhà máy và đề xuất cải tiến.

• Hỗ trợ việc sửa chữa máy móc khi có yêu cầu đột xuất từ bộ phận sản xuất.

• Khi có các sự cố máy móc vượt quá thẩm quyền để giải quyết, báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và tiếp nhận phương án giải quyết.

• Quản lý vật tư, phụ tùng thay thế đã được cấp, cả trên thực tế và hệ thống. Lên kế hoạch xin cấp thêm, đảm bảo vật tư và phụ tùng luôn sẵn sàng phục vụ công việc.

• Làm việc với các phòng ban liên quan để gửi yêu cầu mua, nhận và lưu trữ thiết bị cần thiết cho hoạt động của phòng ban.

• Làm việc với các phòng ban liên quan để thảo luận và thực hiện các dự án cải tiến theo chương trình WCM và các dự án khác.

• Trực tiếp giám sát nhà thầu tại khu vực được phân công, hỗ trợ và đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng quy trình làm việc, tuân thủ các yêu cầu đã thỏa thuận, đặc biệt về an toàn và an ninh.