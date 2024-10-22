Tuyển Bất động sản/Xây dựng KinderWorld Education Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CCO/54 - 1B, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, cơ sở vật chất trong trường học Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị điện, điện tử, máy móc trong trường học Thực hiện sửa chữa nhỏ đối với các thiết bị, đồ dùng dạy học khi cần thiết Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và đề xuất phương án nâng cấp, thay thế thiết bị khi cần Hỗ trợ giáo viên và nhân viên khác trong việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật phục vụ giảng dạy Đảm bảo an toàn điện và phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên trường học Quản lý kho vật tư, thiết bị và công cụ bảo trì Ghi chép nhật ký bảo trì và báo cáo định kỳ về tình trạng thiết bị, cơ sở vật chất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tương tự trước đó Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giáo dục

Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động hiện hành Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì trường học Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của trường học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group

