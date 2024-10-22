Tuyển Bất động sản/Xây dựng KinderWorld Education Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

KinderWorld Education Group
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Bất động sản/Xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CCO/54

- 1B, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, cơ sở vật chất trong trường học
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị điện, điện tử, máy móc trong trường học
Thực hiện sửa chữa nhỏ đối với các thiết bị, đồ dùng dạy học khi cần thiết
Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và đề xuất phương án nâng cấp, thay thế thiết bị khi cần
Hỗ trợ giáo viên và nhân viên khác trong việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật phục vụ giảng dạy
Đảm bảo an toàn điện và phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên trường học
Quản lý kho vật tư, thiết bị và công cụ bảo trì
Ghi chép nhật ký bảo trì và báo cáo định kỳ về tình trạng thiết bị, cơ sở vật chất

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tương tự trước đó Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giáo dục
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tương tự trước đó
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giáo dục

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động hiện hành Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì trường học Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của trường học
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì trường học
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của trường học

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

