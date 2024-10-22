Tuyển Bất động sản/Xây dựng KinderWorld Education Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại KinderWorld Education Group
- Hải Phòng: Lô CCO/54
- 1B, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân
Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, cơ sở vật chất trong trường học
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị điện, điện tử, máy móc trong trường học
Thực hiện sửa chữa nhỏ đối với các thiết bị, đồ dùng dạy học khi cần thiết
Lập kế hoạch bảo trì định kỳ và đề xuất phương án nâng cấp, thay thế thiết bị khi cần
Hỗ trợ giáo viên và nhân viên khác trong việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật phục vụ giảng dạy
Đảm bảo an toàn điện và phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên trường học
Quản lý kho vật tư, thiết bị và công cụ bảo trì
Ghi chép nhật ký bảo trì và báo cáo định kỳ về tình trạng thiết bị, cơ sở vật chất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc tương tự trước đó
Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí hoặc các ngành liên quan
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường giáo dục
Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực bảo trì trường học
Được tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của trường học
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
