Tuyển Quản lý dự án bất động sản Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Quản lý dự án bất động sản

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án bất động sản Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Km35

- QL10

- Quốc Tuấn

- An Lão

- Hải Phòng, Huyện An Lão

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án bất động sản Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Nghiên cứu và triển khai hợp đồng của khách hàng./ Study and practice contract of client.
2. Lên kế hoạch thực hiện dự án./ Execution Plan
3. Kiểm duyệt biện pháp thi công dự án./ Review production procedure..
4. Tổ chức KOM nội bộ Công ty./ Internal KOM
5. Tổ chức KOM với Khách hàng./ Client KOM
6. Lập dự toán cho Dự án./ Make PIPC
7. Lập kế hoạch tổng thể Dự án & cập nhật./ Make the PJ Master Schedule Level 2 & update
8. Lập kế hoạch khối lượng gia công cho dự án./ Project fabrication workload planning
9. Cập nhật Dự toán cho dự án./ Update PIPC
10. Lên kế hoạch thực hiện dự án./ Execution Plan
11. Họp tuần với khách hàng./ Weekly meeting with Client
12. Kiểm tra và Duyệt Yêu cầu mua vật tư dự án./ Check and Approve MPR from DE
13. Duyệt giá từ PLB/ Approve prices from PLB
14. Chuẩn bị và ban hành MPR cho vật tư tiêu hao ( vật tư hàn, khí…), vật tư sơn, vât tư đóng kiện.
Prepare MPR for consumable, (Welding material….) painting, packing material.
15. Gửi báo cáo ngày, tuần, tháng cho khách hàng. Họp với khách hàng theo lịch đã định trước ( ngày, tuần, tháng), Chăm sóc khách hàng.
Submit the daily, weekly, monthly report to client, Meeting with Client (Daily / Weekly/ Monthy…),Take care the client.
16. Họp nội bộ Dự án, Quyết toán dự án với khách hàng, Báo cáo đánh giá kết thúc dự án.
Internal project weekly meeting, Final settlement, Project performance evaluation report / Project final report.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tương đương vị trí.
At least 2 years of experience in this position.
Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư.
Graduated engineer
Có kinh nghiệm sử dụng Auto cad, đọc bản vẽ,Thiết kế.
Have experience, Proficient in AutoCAD, reading drawings, and design.
Tiếng anh 4 kỹ năng.
English proficiency in four skills
Có thể làm việc dưới áp lực cao.
Can work with pressure.

Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
- Having chances to get attractive company bonus every month/year
- Company trip once a year + Joining party
- Salary and position is reviewed 1 time a year
- Bonus by individual ability and company’s performance.
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance and other benefits
- Dynamic and sociable working environment.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

