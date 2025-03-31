Tuyển Trưởng nhóm Marketing Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách lắp, dỡ khuôn, thiết lập thông số thiết bị xung quang, điều chỉnh công nghệ sản xuất, xử lý bất thường của sản xuất

2. Phụ trách bảo dưỡng khuôn hàng ngày, bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị sản xuất hàng ngày, bảo vệ và duy trì 6S của xưởng

3. Hỗ trợ chủ quản việc cải thiện xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan

• Ưu tiên có kinh nghiệm

• Thành thạo Tiếng Anh/ Tiếng Trung

• Ưu tiên ứng viên dưới 40 tuổi

Đãi ngộ:

- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).

- Đóng BHXH -BHYT theo quy định của luật Lao động

- Thưởng Tết theo hiệu quả công việc

- Cơ chế tăng lương theo đánh giá hằng năm.

Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam

