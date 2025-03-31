Tuyển Trưởng nhóm Marketing Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Pegatron Vietnam
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Pegatron Vietnam

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Pegatron Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ

- Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách lắp, dỡ khuôn, thiết lập thông số thiết bị xung quang, điều chỉnh công nghệ sản xuất, xử lý bất thường của sản xuất
2. Phụ trách bảo dưỡng khuôn hàng ngày, bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị sản xuất hàng ngày, bảo vệ và duy trì 6S của xưởng
3. Hỗ trợ chủ quản việc cải thiện xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan
• Ưu tiên có kinh nghiệm
• Thành thạo Tiếng Anh/ Tiếng Trung
• Ưu tiên ứng viên dưới 40 tuổi
Đãi ngộ:
- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).
- Đóng BHXH -BHYT theo quy định của luật Lao động
- Thưởng Tết theo hiệu quả công việc
- Cơ chế tăng lương theo đánh giá hằng năm.

Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Pegatron Vietnam

Pegatron Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ- Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

