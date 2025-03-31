Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên triển khai phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Circuit design and de bug (thiết kế mạch và sửa lỗi)

2. System placement design ,Layout ,and optimize(Thiết kế vị trí hệ thống, Bố cục và tối ưu hóa)

3. BOM build and review.(Xây dựng và rà soát BOM.)

4. Signal Meadurement and de bug.(Đo lường tín hiệu và sửa lỗi)

5. Well communicate with customes and team work .(Giao tiếp tốt với phong tục tập quán và làm việc nhóm.) 6. Support product technical analysis for factory PE,maintenance.(Hỗ trợ phân tích kỹ thuật sản phẩm cho nhà máy PE, bảo trì.)

7. Factroy defect rate analysis and data collection(For RD design performance).(Phân tích tỷ lệ lỗi và thu thập dữ liệu Factroy (Đối với hiệu suất thiết kế RD)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan

• Ưu tiên có kinh nghiệm

• Thành thạo Tiếng Anh/ Tiếng Trung

• Ưu tiên ứng viên dưới 40 tuổi

