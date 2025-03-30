Tuyển Nhân viên mua hàng SUN WORLD HOLDING làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

SUN WORLD HOLDING
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại SUN WORLD HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Cát Hải, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung ứng nguyên vật liệu, hàng hóa thực phẩm và phi thực phẩm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành;
Xây dựng kế hoạch cung ứng: nguồn cung, kho bãi bảo quản nguyên vật liệu;
Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán ký kết hợp đồng;
Kiểm soát, đảm bảo giá cả, chất lượng, số lượng nguồn cung và sự linh hoạt trong điều phối nguồn cung;
Đặt hàng theo nhu cầu/đơn đặt hàng của các Phòng/Bộ phận và nguồn cung dự trữ;
Quản lý, báo cáo ngân sách, chi phí cung ứng từng Phòng/Bộ phận;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp có thẩm quyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Chuỗi cung ứng,...;
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên trong lĩnh vực vui chơi giải trí, khách sạn nghỉ dưỡng;
Có hiểu biết sâu về Pháp luật, Hợp đồng mua hàng;
Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc;
Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt;
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm ERP, SAP là lợi thế;
Có khả năng phân tích, đánh giá và ra quyết định nhanh chóng;
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả;
Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu thống kê tốt.

Tại SUN WORLD HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mức lương hấp dẫn kèm theo như hỗ trợ nhà ở và các phụ cấp ăn ca, đi lại...;
Thưởng hiệu quả kinh doanh hàng tháng;
Được đóng bảo hiểm đầy đủ và quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Suncare;
Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại các Khu vui chơi, giải trí cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV;
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ liên tục;
Có chính sách “An cư lạc nghiệp” - cấp nhà ở đối với cán bộ nhân viên có thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SUN WORLD HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

SUN WORLD HOLDING

SUN WORLD HOLDING

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 36 - 38 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

