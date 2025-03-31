Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 2, đường số 9, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát H

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

① Xây dựng các hệ thống, công cụ dùng để quản lý, tối ưu hóa công việc trong nội bộ Công ty theo yêu cầu từ Công ty mẹ.

② Cải tiến web nội bộ của công ty, thực hiện các yêu cầu nội bộ.

③ Đào tạo các thao tác liên quan đến hệ thống quản lý nội bộ cho nhân viên trong công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin

① Có trên 2 năm kinh nghiệm làm các dự án .Net là 1 lợi thế, chấp nhận cả ứng viên mới tốt nghiệp.

② Sử dụng thành thạo một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server, Postgre SQL, Oracle...

③ Có kiến thức chuyên môn về: OOP, Database & Code Design, .Net, Entity Framework, Javascript, Jquery, Typescript, Angular, Bootstrap

④ Thành thạo một trong các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN …

⑤ Có tư duy tốt về UI/UX

⑥ Khả năng nắm bắt, nghiên cứu công nghệ mới nhanh

⑦ Tư duy lập trình tốt, đam mê và mong muốn học hỏi trong lĩnh vực IT

⑧ Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu thiết kế phầm mềm

⑨ Có khả năng giải quyết vấn đề độc lập cao

Tại Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Y- Tec Việt Nam

