Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN4, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Phụ trách toàn bộ các công việc có liên quan đến công tác HSE của Bộ phận HSE; Đảm bảo An toàn, Sức khoẻ, Môi trường và PCCC trong phạm vi Công ty và tuân thủ luật pháp.

• Quản lý và điều hành các bộ phận: An toàn - PCCC, Sức khoẻ nghề nghiệp, Môi trường

• Quản lý các chứng chỉ an toàn làm việc theo quy định của pháp luật của Công ty

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên quản lý/Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý và làm việc trong lĩnh vực an toàn sức khỏe và môi trường trong công ty sản xuất

• Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.

• Có kinh nghiệm làm việc và kiến thức về hệ thống các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001

• Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc

• Am hiểu các kiến thức, các yêu cầu pháp luật về AT – MT – PCCC cũng như các tiêu chuẩn AT – PCCC trong các ngành công nghiệp

• Có khả năng chịu áp lực trong công việc và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

