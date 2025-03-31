Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai mô hình, bản vẽ kết cấu thép phục vụ gia công chế tạo, lắp dựng (phần mềm Tekla, Autocad)

Thực hiện các công việc bóc tách phục vụ báo giá theo yêu cầu.

Các công việc do Trưởng bộ phận và Giám đốc Trung tâm TVTK giao

-Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành xây dựng, kết cấu thép.

- Có kinh nghiệm 1-3 năm về sử dụng phần mền Tekla.

- Có hiểu biết về tiêu chuẩn kết cấu thép.

- Ưu tiên người có kiến thức về Custom Component/ Autoconnection/ API.

Mức lương : 10.000.000 – 15.000.000 vnđ

Bữa trưa miễn phí tại Canteen Công ty

Xe đưa đón CBCNV từ nội thành Hải Phòng

Phụ cấp, BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Phép năm, thưởng lương tháng 13

Tăng lương theo quy định

Được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ.

