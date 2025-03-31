Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Pegatron Vietnam
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Pegatron Vietnam

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Pegatron Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ

- Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra thiết bị tự động dây chuyền và check bảo trì thiết bị hàng ngày
2. Cải thiện tính ổn định thiết bị, sổ tay kỹ thuật thiết bị, biên soạn SOP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan
• Ưu tiên có kinh nghiệm
• Thành thạo Tiếng Anh/ Tiếng Trung
• Ưu tiên ứng viên dưới 40 tuổi
Đãi ngộ:
- Mức lương và phụ cấp chức vụ (thương lượng).
- Đóng BHXH -BHYT theo quy định của luật Lao động
- Thưởng Tết theo hiệu quả công việc
- Cơ chế tăng lương theo đánh giá hằng năm.
- Phúc lợi Công Đoàn : quà sinh nhật, quà kết hôn, sinh con, quà ngày Gia đình, Tết Trung Thu, Tết thiếu nhi

Tại Pegatron Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pegatron Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pegatron Vietnam

Pegatron Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất CN3A, Khu Công Nghiệp DEEP C 2A, thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ- Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

