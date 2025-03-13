Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 75 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, giám sát và lên báo cáo về phản hồi của khách

Liên hệ, Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ

Xây dựng hợp đồng cho khách hàng

Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề khách hàng mắc phải trong quá trình sử dụng dịch vụ

Báo cáo những nội dung liên quan đến CSKH từng tuần trong buổi họp nội bộ

Hỗ trợ Sắp xếp, giám sát lịch làm việc của nhân sự cùng Quản lý

Tư vấn, lên báo giá cho khách hàng khi cần thiết

Yêu Cầu Công Việc

Có giọng nói tốt

Biết cách làm việc nhóm

Chưa có kinh nghiệm được đào tào chuyên môn thêm

Quyền Lợi

Lương cơ bản + thưởng + phụ cấp theo chế độ công ty

Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Mở rộng mối quan hệ, khả năng giao tiếp, đàm phán, làm việc với khách hàng

