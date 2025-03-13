Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 75 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, giám sát và lên báo cáo về phản hồi của khách
Liên hệ, Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ
Xây dựng hợp đồng cho khách hàng
Hỗ trợ, giải đáp các vấn đề khách hàng mắc phải trong quá trình sử dụng dịch vụ
Báo cáo những nội dung liên quan đến CSKH từng tuần trong buổi họp nội bộ
Hỗ trợ Sắp xếp, giám sát lịch làm việc của nhân sự cùng Quản lý
Tư vấn, lên báo giá cho khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có giọng nói tốt
Biết cách làm việc nhóm
Chưa có kinh nghiệm được đào tào chuyên môn thêm

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng + phụ cấp theo chế độ công ty
Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Mở rộng mối quan hệ, khả năng giao tiếp, đàm phán, làm việc với khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VHUNTER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 45 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

