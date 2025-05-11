Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà việt Úc, Đằng Lâm, Đằng Hải, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Lấy booking từ agent/hãng tàu/coload.

- Theo dõi lô hàng và update cho khách hàng/sales

- Làm và Kiểm tra chứng từ lô hàng nhập như hợp đồng, invoice, packing list, CO, Bill và các chứng từ khác liên quan đế lô hàng

- Gửi chứng từ lô hàng cho bộ phận hải quan lên tờ khai và liên hệ nhà xe gọi xe nếu cần

- Nhập các chi phí đầu vào, đầu ra, chi hộ vào phần mềm

- Gửi hồ sơ lô hàng cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành logistics

- Đã làm qua công ty về Logistics là một lợi thế.

- Chấp nhận mới ra trường, sẽ được đào tạo từ đầu.

- Đọc hiểu, viết, nói tiếng anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Mức lương: Lương thỏa thuận + Lương sản phẩm + các khoản thưởng khác

Tháng lương thứ 13++ theo hiệu quả kinh doanh của công ty

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Du lịch trong nước, nước ngoài tối thiểu 1 lần/năm, Teambuilding

Thưởng lễ, tết, 8/3,20/10, chế độ hiếu, hỉ

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội phát triển và được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM

