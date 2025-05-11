Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tòa nhà việt Úc, Đằng Lâm, Đằng Hải, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Lấy booking từ agent/hãng tàu/coload.
- Theo dõi lô hàng và update cho khách hàng/sales
- Làm và Kiểm tra chứng từ lô hàng nhập như hợp đồng, invoice, packing list, CO, Bill và các chứng từ khác liên quan đế lô hàng
- Gửi chứng từ lô hàng cho bộ phận hải quan lên tờ khai và liên hệ nhà xe gọi xe nếu cần
- Nhập các chi phí đầu vào, đầu ra, chi hộ vào phần mềm
- Gửi hồ sơ lô hàng cho khách hàng
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành logistics
- Đã làm qua công ty về Logistics là một lợi thế.
- Chấp nhận mới ra trường, sẽ được đào tạo từ đầu.
- Đọc hiểu, viết, nói tiếng anh tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7
Mức lương: Lương thỏa thuận + Lương sản phẩm + các khoản thưởng khác
Tháng lương thứ 13++ theo hiệu quả kinh doanh của công ty
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Du lịch trong nước, nước ngoài tối thiểu 1 lần/năm, Teambuilding
Thưởng lễ, tết, 8/3,20/10, chế độ hiếu, hỉ
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội phát triển và được đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
