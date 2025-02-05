Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Viet Nam.

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

• Quản lý, chăm sóc danh mục Khách hàng Doanh nghiệp lớn (CIB) hiện hữu và phát triển khách hàng mới.

• Triển khai thúc đẩy kinh doanh/ sản phẩm/ chính sách của Khối CIB/ Phòng CIB tới khách hàng.

• Kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay theo quy định.

• Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng (bảo lãnh, tín dụng , LC …).

• Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng CIB và sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế …

• Hiểu biết về ngành tài chính - ngân hàng, sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương trong ngân hàng.

• Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook…)

• Kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt

• Ngoại ngữ: TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB

