Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Viet Nam.
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
• Quản lý, chăm sóc danh mục Khách hàng Doanh nghiệp lớn (CIB) hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
• Triển khai thúc đẩy kinh doanh/ sản phẩm/ chính sách của Khối CIB/ Phòng CIB tới khách hàng.
• Kiểm tra và giám sát hoạt động cho vay theo quy định.
• Giám sát hoạt động sử dụng vốn của khách hàng có quan hệ tín dụng (bảo lãnh, tín dụng , LC …).
• Triển khai các chương trình thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng CIB và sự hài lòng của khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế …
• Hiểu biết về ngành tài chính - ngân hàng, sản phẩm/ dịch vụ ngân hàng; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương trong ngân hàng.
• Thành thạo tin học văn phòng cơ bản (word, excel, outlook…)
• Kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp tốt
• Ngoại ngữ: TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
