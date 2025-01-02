Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TƯỜNG
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tiếp nhận và giải đáp, tư vấn, hỗ trợ thông tin cho khách hàng thông qua các kênh liên lạc của công ty.
- Tiếp cận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận liên quan xử lý
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, giá cả.
- Quảng bá các chương trình khuyến mãi, gói dịch vụ ưu đãi tới khách hàng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung giao tiếp ổn
- Làm ca đêm cố định 23:00-07:00 (8 tiếng/ ca), làm việc 6 ngày trong 1 tuần, tuỳ chọn ngày off
- Biết sử dụng máy tính
- Không có kinh nghiệm sẽ có nhân viên tận tình kiên nhẫn đào tạo.
Tại CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Doanh thu mỗi tháng: 15.000.000 – 25.000.0000 VNĐ
- Chế độ BHXH+BHYT+BHTN theo quy định Nhà nước.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, thân thiện, sếp dễ chịu
- Thưởng Tết, lì xì sinh nhật, lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
