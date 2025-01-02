Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1487 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Tiếp nhận và giải đáp, tư vấn, hỗ trợ thông tin cho khách hàng thông qua các kênh liên lạc của công ty.

- Tiếp cận và quản lý khiếu nại, các vấn đề cần giải quyết của khách hàng và cung cấp thông tin tới các bộ phận liên quan xử lý

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, giá cả.

- Quảng bá các chương trình khuyến mãi, gói dịch vụ ưu đãi tới khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng Trung giao tiếp ổn

- Làm ca đêm cố định 23:00-07:00 (8 tiếng/ ca), làm việc 6 ngày trong 1 tuần, tuỳ chọn ngày off

- Biết sử dụng máy tính

- Không có kinh nghiệm sẽ có nhân viên tận tình kiên nhẫn đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Doanh thu mỗi tháng: 15.000.000 – 25.000.0000 VNĐ

- Chế độ BHXH+BHYT+BHTN theo quy định Nhà nước.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, thân thiện, sếp dễ chịu

- Thưởng Tết, lì xì sinh nhật, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHƯỢNG TƯỜNG

