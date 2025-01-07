Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Potico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 109 Đường số 45, Phường 06, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Trả lời các câu hỏi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và gợi ý các thông tin về sản phẩm, dịch vụ khác để thu thút khách hàng tiềm năng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ bằng cách xác minh khiếu nại từ khách hàng.

Xác định nguyên nhân của vấn đề.

Lựa chọn và giải thích giải pháp tốt nhất.

Sửa chữa hoặc điều chỉnh tức thời.

Theo sát để đảm bảo vấn đề đã được giải quyết và làm hài lòng khách hàng.

Hỗ trợ đặt hàng, hủy đơn hàng, hoàn tiền hoặc đổi hàng.

Đề xuất giải pháp khi sản phẩm bị lỗi.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chịu khó.

Ngăn nắp, kỹ lưỡng.

Có trách nhiệm.

Có kiến thức về chăm sóc khách hàng là lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp với các phòng ban/ bộ phận (teamwork)

Thành thạo tin học văn phòng.

Có Laptop cá nhân.

Sinh viên năm nhất/năm hai.

Tại Potico Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc online, linh động thời gian.

Lương: 25.000 VND/h.

Cơ hội làm việc gắn bó, lâu dài tại công ty.

Đào tạo và hỗ trợ giúp nhân viên phát triển.

Môi trường làm việc năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Potico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.