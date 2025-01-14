Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận thông tin và tư vấn chốt đơn khách hàng qua kênh chat/ điện thoại.
Cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi.
Quản lý tệp khách hàng tiềm năng
Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt.
Báo cáo công việc theo ngày cho quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ THPT trở lên, không còn đi học
Có tư duy tốt về bán hàng, chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.
Có tư duy tốt về bán hàng, chịu được áp lực công việc cao.
Thành thạo tin học văn phòng
Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10,
Trung thu,...)
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc
Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)
Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe
Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10,
Trung thu,...)
Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc
Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI