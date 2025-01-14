Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hóc Môn, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận thông tin và tư vấn chốt đơn khách hàng qua kênh chat/ điện thoại.

Cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi.

Quản lý tệp khách hàng tiềm năng

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt.

Báo cáo công việc theo ngày cho quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ THPT trở lên, không còn đi học

Có tư duy tốt về bán hàng, chịu được áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng

Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi có tinh thần tự giác, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng nhận 100% lương.

Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe

Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10,

Trung thu,...)

Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc

Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

