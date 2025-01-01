Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Orbital Building, 4th Floor, Lot 34, Street No. 3, Quang Trung Software City, Quận 12, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Liên hệ với khách hàng thông qua các cuộc gọi, email, tin nhắn để hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến chuyến du lịch, nơi ở, những vấn đề hủy đổi và than phiền.

Cung cấp thông tin chính xác, hợp lệ và đầy đủ bằng cách sử dụng các công cụ, phương pháp và quy trình phù hợp.

Đảm bảo việc chăm sóc khách hàng và trải nghiệm tích cực của khách hàng ở mức độ cao.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng THPT

Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nói, nghe, viết và đọc) – làm việc 100% bằng tiếng Anh

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 10.000.000 – 13.000.000đ/tháng

Lương cơ bản: 7.500.000đ/tháng

Phụ cấp cơm: 500.000đ/tháng

Phụ cấp ca đêm: 30% lương cơ bản

Phụ cấp công việc: 1.000.000đ/tháng (áp dụng sau 2 tháng thử việc)

Thưởng KPI: 900.000 - 1.200.000đ/tháng

Thử việc 2 tháng nhận 100% lương

Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ

Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7

14 ngày phép 1 năm

Lương tháng 13

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Môi trường làm việc quốc tế, hiện đại, chuyên nghiệp

- Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần, off bất kỳ 2 ngày/tuần

- Ca: xoay ca 24/7, 9 tiếng/ca (bao gồm 1.5 tiếng nghỉ ngơi) (Bắt buộc xoay ca)

+ Ca ngày: 7:00 – 16:00 | 9:00 – 18:00 | 12:00 – 21:00 | 13:00 – 22:00

+ Ca đêm: 19:00 – 4:00 | 20:00 – 5:00 | 21:00 – 6:00 | 22:00 - 7:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.