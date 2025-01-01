Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Orbital Building, 4th Floor, Lot 34, Street No. 3, Quang Trung Software City, Quận 12, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Liên hệ với khách hàng thông qua các cuộc gọi, email, tin nhắn để hỗ trợ xử lý các vấn đề liên quan đến chuyến du lịch, nơi ở, những vấn đề hủy đổi và than phiền.
Cung cấp thông tin chính xác, hợp lệ và đầy đủ bằng cách sử dụng các công cụ, phương pháp và quy trình phù hợp.
Đảm bảo việc chăm sóc khách hàng và trải nghiệm tích cực của khách hàng ở mức độ cao.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng THPT
Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nói, nghe, viết và đọc) – làm việc 100% bằng tiếng Anh
Có trách nhiệm trong công việc
Có trách nhiệm trong công việc
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 10.000.000 – 13.000.000đ/tháng
Lương cơ bản: 7.500.000đ/tháng
Phụ cấp cơm: 500.000đ/tháng
Phụ cấp ca đêm: 30% lương cơ bản
Phụ cấp công việc: 1.000.000đ/tháng (áp dụng sau 2 tháng thử việc)
Thưởng KPI: 900.000 - 1.200.000đ/tháng
Thử việc 2 tháng nhận 100% lương
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ
Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7
14 ngày phép 1 năm
Lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Môi trường làm việc quốc tế, hiện đại, chuyên nghiệp
- Thời gian làm việc: 5 ngày/tuần, off bất kỳ 2 ngày/tuần
- Ca: xoay ca 24/7, 9 tiếng/ca (bao gồm 1.5 tiếng nghỉ ngơi) (Bắt buộc xoay ca)
+ Ca ngày: 7:00 – 16:00 | 9:00 – 18:00 | 12:00 – 21:00 | 13:00 – 22:00
+ Ca đêm: 19:00 – 4:00 | 20:00 – 5:00 | 21:00 – 6:00 | 22:00 - 7:00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
