Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 00 PM

- Thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

- Được đào tạo về sản phẩm phần mềm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp., Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.
- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng mới, xây dựng hệ thống khách hàng mới.
- Tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
- Tăng doanh số bán hàng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến.
- Điều tra và phân tích thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.
- Tham gia các cuộc họp, triển lãm và sự kiện liên quan đến sản phẩm để giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, đặc biệt là các sản phẩm của Microsoft, OpenAi và phần mềm AI là một lợi thế.
- Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và đàm phán.
- Năng động, sáng tạo và chịu áp lực công việc.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức về sản phẩm phần mềm.
- Sẵn sàng tham gia các chuyến công tác Singapore,Trung Quốc, Philippines.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 Đường số 13, Khu Đô Thị Lakeview City, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

