Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00 PM - Thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động. - Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp. - Được đào tạo về sản phẩm phần mềm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp., Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng.

- Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng mới, xây dựng hệ thống khách hàng mới.

- Tư vấn giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

- Tăng doanh số bán hàng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến.

- Điều tra và phân tích thị trường để đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

- Tham gia các cuộc họp, triển lãm và sự kiện liên quan đến sản phẩm để giới thiệu và quảng bá sản phẩm của công ty

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, marketing, công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm, đặc biệt là các sản phẩm của Microsoft, OpenAi và phần mềm AI là một lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và đàm phán.

- Năng động, sáng tạo và chịu áp lực công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức về sản phẩm phần mềm.

- Sẵn sàng tham gia các chuyến công tác Singapore,Trung Quốc, Philippines.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENTRIX MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin