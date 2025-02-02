Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 107 , đường N5 , KĐT Đông Tăng Long , Trường Thạnh, Thủ Đức, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Viện thực hiện chương trình cho mượn dùng thử sản phẩm để chứng minh tác dụng chữa bệnh và trẻ hóa cho 2 nhóm đối tượng là bệnh nhân và phụ nữ có sở thích làm đẹp
Nhân viên CSKH tiếp nhận thông tin khách hàng liên hệ tới , tư vấn về chương trình . thực hiện thủ tục cho mượn , hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm , giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm cty .
Hướng dẫn khách hàng cách thuê máy , trả góp , trả tiền 1 lần sau khi dùng thử xong

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên
Giao tiếp tốt qua điện thoại
Giao tiếp tốt , khéo léo xử lý tình huống
Yêu thích công việc thu nhập cao

Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 . 000 . 000VNĐ + phụ cấp ăn trưa , điện thoại + thưởngThu nhập thực tế của nhân viên hiện tại là trên 20 15 . 000 . 000VNĐ
Bảo hiểm xã hội , thưởng lễ tết theo quy định nhà nước
Có cơ hộ thăng tiến rõ ràngMôi trường làm việc trẻ trung , năng động , sáng tạo
Làm việc hành chính : 8 : 00 - 17 : 30 , nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK11, TT03, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

