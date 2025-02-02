Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
- Hà Nội: Số 107 , đường N5 , KĐT Đông Tăng Long , Trường Thạnh, Thủ Đức, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Viện thực hiện chương trình cho mượn dùng thử sản phẩm để chứng minh tác dụng chữa bệnh và trẻ hóa cho 2 nhóm đối tượng là bệnh nhân và phụ nữ có sở thích làm đẹp
Nhân viên CSKH tiếp nhận thông tin khách hàng liên hệ tới , tư vấn về chương trình . thực hiện thủ tục cho mượn , hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm , giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm cty .
Hướng dẫn khách hàng cách thuê máy , trả góp , trả tiền 1 lần sau khi dùng thử xong
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt qua điện thoại
Giao tiếp tốt , khéo léo xử lý tình huống
Yêu thích công việc thu nhập cao
Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội , thưởng lễ tết theo quy định nhà nước
Có cơ hộ thăng tiến rõ ràngMôi trường làm việc trẻ trung , năng động , sáng tạo
Làm việc hành chính : 8 : 00 - 17 : 30 , nghỉ Chủ Nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
