Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Viện thực hiện chương trình cho mượn dùng thử sản phẩm để chứng minh tác dụng chữa bệnh và trẻ hóa cho 2 nhóm đối tượng là bệnh nhân và phụ nữ có sở thích làm đẹp

Nhân viên CSKH tiếp nhận thông tin khách hàng liên hệ tới , tư vấn về chương trình . thực hiện thủ tục cho mượn , hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm , giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm cty .

Hướng dẫn khách hàng cách thuê máy , trả góp , trả tiền 1 lần sau khi dùng thử xong

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên

Giao tiếp tốt qua điện thoại

Giao tiếp tốt , khéo léo xử lý tình huống

Yêu thích công việc thu nhập cao

Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8 . 000 . 000VNĐ + phụ cấp ăn trưa , điện thoại + thưởngThu nhập thực tế của nhân viên hiện tại là trên 20 15 . 000 . 000VNĐ

Bảo hiểm xã hội , thưởng lễ tết theo quy định nhà nước

Có cơ hộ thăng tiến rõ ràngMôi trường làm việc trẻ trung , năng động , sáng tạo

Làm việc hành chính : 8 : 00 - 17 : 30 , nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu Năng lượng và Y học Tái Tạo

