Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng về thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách của công ty.
Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và chuyển đến các bộ phận liên quan để giải quyết.
Theo dõi và cập nhật tình trạng giải quyết vấn đề của khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về công việc chăm sóc khách hàng.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Làm việc tại văn phòng công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, ngọt ngào. (Không nói giọng địa phương)
Khả năng giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13.
Tham gia các sự kiện do Công ty tổ chức.
Thưởng lễ tết.
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Có có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A, Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, TP. HCM

