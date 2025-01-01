Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng về thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách của công ty.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và chuyển đến các bộ phận liên quan để giải quyết.

Theo dõi và cập nhật tình trạng giải quyết vấn đề của khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về công việc chăm sóc khách hàng.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Làm việc tại văn phòng công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có giọng nói dễ nghe, ngọt ngào. (Không nói giọng địa phương)

Khả năng giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13.

Tham gia các sự kiện do Công ty tổ chức.

Thưởng lễ tết.

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Có có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

