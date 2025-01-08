Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CTT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Lương, thưởng phù hợp với năng lực. Các quyền lợi khác theo quy định của công ty và được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng:

Làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

Hỗ trợ đội sales, gửi order, invoice. Theo dõi các hóa đơn đến hạn thanh toán.

Thu hồi công nợ qua email, gọi điện, cập nhật tình trạng công nợ

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Do làm việc trực tiếp với người nước ngoài nên cần Anh văn thành thạo

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành Xuất Nhập Khẩu, Ngoại Thương, Kế Toán

Biết sử dụng thành thạo Microsoft Office

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn, đào tạo.

Có thể làm ca đêm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CTT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CTT VIỆT NAM

