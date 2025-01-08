Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CTT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CTT VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ. Lương, thưởng phù hợp với năng lực. Các quyền lợi khác theo quy định của công ty và được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng:
Làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài.
Hỗ trợ đội sales, gửi order, invoice. Theo dõi các hóa đơn đến hạn thanh toán.
Thu hồi công nợ qua email, gọi điện, cập nhật tình trạng công nợ
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Do làm việc trực tiếp với người nước ngoài nên cần Anh văn thành thạo
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học các ngành Xuất Nhập Khẩu, Ngoại Thương, Kế Toán
Biết sử dụng thành thạo Microsoft Office
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn, đào tạo.
Có thể làm ca đêm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CTT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CTT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
