Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Viettel ( 285 CMT8, phường 12, quận 10,HCM), Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tiếp nhận điện thoại của khách hàng; trả lời thắc mắc về sản phẩm dịch vụ của công ty (inbound/outbound).

Chuyển tiếp thông tin đến các bộ phận liên quan.

Nhập và xử lý thông tin đơn hàng trên hệ thống SAP.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Làm báo cáo vào cuối tháng, quý, năm.

THỜI GIAN LÀM VIỆC: thứ T2 - T6 (trong giờ hành chính) và 1 ngày T7 cuối cùng của tháng.

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: 285 Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, TP. HCM.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Biết sử dụng vi tính văn phòng cơ bản (Word, excel)

Giọng nói rõ ràng dễ nghe

Có kinh nghiệm CSKH, xử lý đơn hàng là lợi thế

Làm việc trong giờ hành chính (không xoay ca)

Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (6.3M (Gross)) + incentive từ tháng thứ 3 (600k - 800k).

Ngày thứ 7 đi làm được hưởng lương x2, có tính lương OT theo tiếng.

Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ

Công ty hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân & người thân

Được đào tạo kỹ năng mềm & kiến thức chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

