Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH
- Hồ Chí Minh: 23/9 Dương Đức Hiền, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhận thông tin từ khách hàng qua số điện thoại hotline hoặc qua các thông tin từ thành viên của Công ty
Chuyển các thông tin đã tiếp nhận đến các phòng ban, bộ phận có liên quan theo đúng quy trình chăm sóc khách hàng
Thông tin kế hoạch giải quyết các vấn đề mà khách hàng đề nghị
Báo cáo kết quả sau khi thực hiện các công việc bảo trì định kỳ (đối với các hợp đồng còn bảo hành), các kế hoạch giải quyết sự cố/vấn đề khác
Theo dõi các báo giá và cập nhật dữ liệu hợp đồng, hóa đơn xuất đi của dịch vụ CSKH/Pháp lý
Lưu trữ toàn bộ dữ liệu bằng file
Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Cẩn thận, nhạy bén trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn,...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm......
- Team building, du lịch hằng năm....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
