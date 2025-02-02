Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tham gia đội ngũ phát triển sản phẩm của Solaso.

Tiếp nhận thông tin, ý kiến, thắc mắc, khiếu nại,... của khách hàng khi đặt hàng, mua bán online trên trang thương mại điện tử của công ty qua kênh Call Inbound, Chat, Email...

Trả lời, giải đáp khách hàng, chăm sóc khách hàng để quá trình đặt, hoàn đơn hàng diễn ra nhanh chóng, thông tin sản phẩm, cách thức mua, bán hàng, thao tác mua sắm dễ dàng

Gọi điện thoại, chatbox, tư vấn, trả lời, hỗ trợ khách hàng tiềm năng

Cung cấp trải nghiệm mua hàng mang đến sự hài lòng cho khách hàng

Gửi các thông tin, chương trình khuyến mại đến với các khách hàng đã mua hàng

Phối hợp với các phòng ban để tiếp nhận và xử lý khiếu nại phát sinh

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng, chuyên môn về mảng bán lẻ và thương mại điện tử

Có khả năng tiếp cận, làm quen với các hệ thống quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng, CRM, ERP

Kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và viết (Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng trực tuyến, chăm sóc khách hàng)

Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực

Nhanh nhẹn, khéo léo, bình tĩnh, kiên nhẫn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, từ 8.000.000 - 13.000.000/tháng, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật.

Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội thăng tiến rộng mở trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

