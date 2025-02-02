Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 497 Đường Nguyễn Kiệm, Phường 9, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tham gia đội ngũ phát triển sản phẩm của Solaso.
Tiếp nhận thông tin, ý kiến, thắc mắc, khiếu nại,... của khách hàng khi đặt hàng, mua bán online trên trang thương mại điện tử của công ty qua kênh Call Inbound, Chat, Email...
Trả lời, giải đáp khách hàng, chăm sóc khách hàng để quá trình đặt, hoàn đơn hàng diễn ra nhanh chóng, thông tin sản phẩm, cách thức mua, bán hàng, thao tác mua sắm dễ dàng
Gọi điện thoại, chatbox, tư vấn, trả lời, hỗ trợ khách hàng tiềm năng
Cung cấp trải nghiệm mua hàng mang đến sự hài lòng cho khách hàng
Gửi các thông tin, chương trình khuyến mại đến với các khách hàng đã mua hàng
Phối hợp với các phòng ban để tiếp nhận và xử lý khiếu nại phát sinh
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chăm sóc khách hàng, chuyên môn về mảng bán lẻ và thương mại điện tử
Có khả năng tiếp cận, làm quen với các hệ thống quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng, CRM, ERP
Kỹ năng giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và viết (Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến bán hàng trực tuyến, chăm sóc khách hàng)
Sử dụng thành thạo máy tính: Word, Excel
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực
Nhanh nhẹn, khéo léo, bình tĩnh, kiên nhẫn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, từ 8.000.000 - 13.000.000/tháng, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.
Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật.
Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội thăng tiến rộng mở trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8. tòa nhà 34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

