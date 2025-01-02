Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 76A Út Tịch, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đảm bảo sự hài lòng và giữ chân khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng: bao gồm các thắc mắc, khiếu nại, phản hồi, ... của khách hàng
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng
Tư vấn sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc sau khách hàng:
Quản lý thông tin khách hàng.
Khác:
Báo cáo định kỳ và đưa ra giải pháp cải tiến.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Thương mại hoặc các chuyên ngành liên quan.
Trình độ:
Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm tương đương.
Kinh nghiệm
02 năm kinh nghiệm
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống xuất sắc.
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
4. Tính cách: hướng ngoại, thích giao tiếp, tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn và thái độ tích cực khi làm việc với khách hàng.
4. Tính cách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 – sáng thứ 7 (Sáng: 8h00-12h00, Chiều: 13h00-17h00).
Thời gian làm việc:
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
TeamBuilding, lương tháng 13, thưởng lễ, Tết, hiếu hỷ, ...
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, đào tạo chuyên môn, phát triển bản thân.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HTM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 76A Út Tịch, P.4, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

