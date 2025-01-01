Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T2 - 1.1a, Đường D1, Khu công nghệ cao, P. Tân Phú, Tp Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng

Chốt bảng kê và xuất hoá đơn

Nhận yêu cầu báo giá, báo giá với Kế toán

Tìm kiếm khách hàng mới

Liên kết với phòng Thu mua và phòng kho để sắp xếp tiến độ giao hàng.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành

Trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

• Chính sách lương: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ + thưởng % doanh thu khi đạt KPI. (Thoả thuận theo năng lực)

• Trong thời gian thử việc 2 tháng nhận mức lương là 85% mức lương

• Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ..... theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.