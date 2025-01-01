Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: T2
- 1.1a, Đường D1, Khu công nghệ cao, P. Tân Phú, Tp Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Chăm sóc khách hàng
Chốt bảng kê và xuất hoá đơn
Nhận yêu cầu báo giá, báo giá với Kế toán
Tìm kiếm khách hàng mới
Liên kết với phòng Thu mua và phòng kho để sắp xếp tiến độ giao hàng.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành
Trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực.
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì
• Chính sách lương: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ + thưởng % doanh thu khi đạt KPI. (Thoả thuận theo năng lực)
• Trong thời gian thử việc 2 tháng nhận mức lương là 85% mức lương
• Được hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ..... theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
