Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cty quốc tế VGA. Vibrant Glamour 22/1C đường số 61, Thảo Điền, Q.2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

+ Hỗ trợ tư vấn, phản hồi các bình luận của khách trên các account Tiktok

+ Trực Chat, hotline các Sàn thương mại điện tử; tiếp nhận mọi khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

+ Chủ động liên hệ với khách hàng, gọi điện thoại chăm sóc khách hàng mỗi ngày, dự kiến số lượng cuộc gọi cần thực hiện mỗi ngày khoảng 100 cuộc. để thu thập thông tin về trải nghiệm của họ khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ. Từ đó, cung cấp thông tin cho bộ phận kinh doanh để cải tiến và hoàn thiện dịch vụ, sản phẩm.

+ Chủ động liên hệ với khách hàng để khách hàng đưa ra đánh giá tốt, tặng phiếu giảm giá hoặc tặng quà cho lần mua hàng tiếp theo.

+ Xây dựng tệp khách hàng thành viên, gửi deal khuyến mãi mỗi khi tới dịp sale

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hiệu suất công việc.

Đóng bảo hiểm xã hội, quà tặng vào các dịp lễ, cùng với các bất ngờ nhỏ trong suốt thời gian làm việc, tiệc sinh nhật.

Nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép hàng năm, Nghỉ lễ có lương.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong một công ty nước ngoài.

Phòng làm việc riêng, máy lạnh, phòng nghỉ ngơi cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VGA

