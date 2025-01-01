Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1/ Giới thiệu chung:
Freshdi Là nền tảng B2B Nông nghiệp & Thực phẩm Toàn cầu, giúp kết nối Người mua & Nhà cung cấp bằng công nghệ đột phá của Freshdi AI. Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, người sẽ chịu trách nhiệm tư vấn và chăm sóc khách hàng trên nền tảng Freshdi.com.
2/ Mô tả công việc:
Thúc đẩy khách hàng chuyển đổi sang người dùng trả phí, đảm bảo KPI đạt 100 người dùng trả phí mỗi tháng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (marketing, nền tảng) để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
Hỗ trợ giải quyết các thắc mắc của khách hàng qua email, điện thoại hoặc trò chuyện trực tiếp một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Hướng dẫn người dùng sử dụng các tính năng của nền tảng, chẳng hạn như danh sách sản phẩm, công cụ nhắn tin và phân tích.
Theo dõi và giải quyết phản hồi của khách hàng để cải thiện chức năng và sự hài lòng của nền tảng.
Báo cáo kết quả kinh doanh và cập nhật tiến độ công việc thường xuyên cho quản lý.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, có network về lĩnh vực logistic nông sản
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Kỹ năng tiếng anh (có thêm tiếng trung là 1 lợi thế)
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả với tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm.
Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng theo doanh số.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm
Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động,
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 22b - Đường D3, Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, Phước Long B, quận 9, HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

