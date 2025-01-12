Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/02/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: B19.01 Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

● Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc, và khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc quản lý và cho thuê bất động sản.
● Quản lý và chăm sóc khách hàng trên hệ thống CRM, theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng liên tục.
● Nhắc thanh toán các khoản liên quan đến căn hộ như phí dịch vụ, tiền thuê, thời hạn hợp đồng giữa chủ nhà và khách thuê.
● Điều phối công việc cho các bộ phận liên quan đến căn hộ, đảm bảo quá trình vận hành và quản lý căn hộ hiệu quả.
● Liên hệ nhà thầu, đơn vị thi công/kỹ thuật và đặt lịch hẹn để xử lý các vấn đề kỹ thuật, bảo trì, sửa chữa trong căn hộ.
● Hỗ trợ khách hàng trong quá trình xem nhà, ký hợp đồng thuê, và bàn giao căn hộ.
● Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của họ trong suốt quá trình thuê nhà.
● Báo cáo định kỳ về tình trạng khách hàng và hiệu quả dịch vụ chăm sóc khách hàng cho quản lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nam/Nữ, tuổi từ 22 - 35.
● Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị dịch vụ, Marketing hoặc các ngành liên quan.
● Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
● Kỹ năng giao tiếp và lắng nghe tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
● Khả năng làm việc nhóm và quản lý công việc độc lập.
● Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống CRM để quản lý khách hàng.
● Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng điều phối công việc tốt.
● Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn + Thưởng theo hiệu quả công việc.
● Được đào tạo chuyên sâu về dịch vụ khách hàng và bất động sản.
● Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến.
● Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
● Tham gia các hoạt động team building và các sự kiện do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN 168 PROPERTY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B19.01 Thảo Điền Pearl, 12 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

