Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

1. Vận hành

- Nghiên cứu, hướng dẫn tư vấn thủ tục nghiệp vụ, mở tờ khai thông quan

- Lựa chọn giải pháp thực hiện tối ưu về thời gian/chi phí/yêu cầu cho mỗi lô hàng

- Theo dõi tiến trình và cập nhật tình trạng hàng hóa từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

- Đánh giá được rủi ro của các đơn hàng đặc biệt để giám sát kỹ hơn.

- Báo cáo các vấn đề phát sinh, vướng mắc của khách hàng và đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề cho khách hàng.

- Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn thiện cho lô hàng xuất nhập khẩu theo đúng luật,quy định : thuế suất, HS Code, thủ tục chuyên ngành.

- Phối hợp với đơn vị vận chuyển,kho bãi để sắp xếp việc giao hàng đúng tiến độ và yêu cầu.

- Dự báo các tình trạng bất thường về tải vận chuyển, tình trạng cảng để có giải pháp chủ động.

- Cập nhật các thay đổi về quy trình, yêu cầu mới từ hãng vận chuyển,cảng vụ, các cơ quan liên quan...

2. Quy trình

- Đề xuất xây dựng quy trình làm việc trong bộ phận ngắn gọn và hiệu quả.

- Đề xuất xây dựng quy trình phối hợp giữa bộ phận và các phòng ban liên quan.

- Hoàn thiện các SOP, SI chuẩn mực theo từng khách hàng,nhà cung cấp.

3. Hướng dẫn và đào tạo

- Hướng dẫn quy trình thực hiện việc vận hành cho nhân viên.