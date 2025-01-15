Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Kto Logistics CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD

Kto Logistics CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Kto Logistics CO., LTD

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Kto Logistics CO., LTD

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, số nhà 02 ngõ 230 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

1. Vận hành
- Nghiên cứu, hướng dẫn tư vấn thủ tục nghiệp vụ, mở tờ khai thông quan
- Lựa chọn giải pháp thực hiện tối ưu về thời gian/chi phí/yêu cầu cho mỗi lô hàng
- Theo dõi tiến trình và cập nhật tình trạng hàng hóa từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
- Đánh giá được rủi ro của các đơn hàng đặc biệt để giám sát kỹ hơn.
- Báo cáo các vấn đề phát sinh, vướng mắc của khách hàng và đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề cho khách hàng.
- Chuẩn bị bộ chứng từ hoàn thiện cho lô hàng xuất nhập khẩu theo đúng luật,quy định : thuế suất, HS Code, thủ tục chuyên ngành.
- Phối hợp với đơn vị vận chuyển,kho bãi để sắp xếp việc giao hàng đúng tiến độ và yêu cầu.
- Dự báo các tình trạng bất thường về tải vận chuyển, tình trạng cảng để có giải pháp chủ động.
- Cập nhật các thay đổi về quy trình, yêu cầu mới từ hãng vận chuyển,cảng vụ, các cơ quan liên quan...
2. Quy trình
- Đề xuất xây dựng quy trình làm việc trong bộ phận ngắn gọn và hiệu quả.
- Đề xuất xây dựng quy trình phối hợp giữa bộ phận và các phòng ban liên quan.
- Hoàn thiện các SOP, SI chuẩn mực theo từng khách hàng,nhà cung cấp.
3. Hướng dẫn và đào tạo
- Hướng dẫn quy trình thực hiện việc vận hành cho nhân viên.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Kto Logistics CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kto Logistics CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Kto Logistics CO., LTD

Kto Logistics CO., LTD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, số nhà 02 ngõ 230 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

