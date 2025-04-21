Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Là đầu mối trao đổi công việc giữa các bộ phận nội bộ và khách hàng; lên kế hoạch làm việc giữa các bên;
Kết nối các bộ phận hỗ trợ (kinh doanh, marketing, nhân sự) tư vấn nghiệp vụ liên quan hoặc trực tiếp cố vấn các giải pháp về marketing, kinh doanh, nhân sự hỗ trợ cho khách hàng nếu có khả năng
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu phát sinh
Tổ chức các lớp học, sự kiện lớn
Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thăm hỏi các dịp lễ tết, sinh nhật, khai trương ..
Khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng; đánh giá và đề xuất tối ưu hiệu quả công việc
Báo cáo công việc

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học
Nữ độ tuổi 9x, 2k
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí chăm sóc khách hàng, trợ lý giám đốc, trợ lý kinh doanh, điều phối dự án
Có kỹ năng giao tiếp tốt; biết khai thác và nắm bắt tâm lý khách hàng
Xử lý tình huống linh hoạt
Ưu tiên nếu am hiểu về marketing/ kinh doanh hoặc nhân sự
Ưu tiên đã làm trong ngành giáo dục, marketing, du lịch; ngành dịch vụ khác
Có trách nhiệm, chủ động, cầu tiến

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-12 triệu + hh+ phụ cấp (ăn trưa 500k, gửi xe, công tác, thể dục ...) , thu nhập trung bình 12 - 15 triệu
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH khi lên chính thức; nghỉ phép, các chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, ....
Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1-2 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động gắn kết, phát triển bản thân ....
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty về chuyên sâu chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung
Làm việc trong công ty Top đầu về coaching, được coaching định vị bản thân và thiết kế lộ trình thăng tiến riêng
Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu hoặc lên quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Mac Plaza số 10 Trần Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

