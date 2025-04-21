Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Là đầu mối trao đổi công việc giữa các bộ phận nội bộ và khách hàng; lên kế hoạch làm việc giữa các bên;

Kết nối các bộ phận hỗ trợ (kinh doanh, marketing, nhân sự) tư vấn nghiệp vụ liên quan hoặc trực tiếp cố vấn các giải pháp về marketing, kinh doanh, nhân sự hỗ trợ cho khách hàng nếu có khả năng

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu phát sinh

Tổ chức các lớp học, sự kiện lớn

Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thăm hỏi các dịp lễ tết, sinh nhật, khai trương ..

Khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng; đánh giá và đề xuất tối ưu hiệu quả công việc

Báo cáo công việc

Tốt nghiệp cao đẳng , đại học

Nữ độ tuổi 9x, 2k

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí chăm sóc khách hàng, trợ lý giám đốc, trợ lý kinh doanh, điều phối dự án

Có kỹ năng giao tiếp tốt; biết khai thác và nắm bắt tâm lý khách hàng

Xử lý tình huống linh hoạt

Ưu tiên nếu am hiểu về marketing/ kinh doanh hoặc nhân sự

Ưu tiên đã làm trong ngành giáo dục, marketing, du lịch; ngành dịch vụ khác

Có trách nhiệm, chủ động, cầu tiến

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-12 triệu + hh+ phụ cấp (ăn trưa 500k, gửi xe, công tác, thể dục ...) , thu nhập trung bình 12 - 15 triệu

Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH khi lên chính thức; nghỉ phép, các chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, ....

Tham gia các hoạt động chung: du lịch 1-2 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động gắn kết, phát triển bản thân ....

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài công ty về chuyên sâu chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Làm việc trong công ty Top đầu về coaching, được coaching định vị bản thân và thiết kế lộ trình thăng tiến riêng

Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu hoặc lên quản lý

