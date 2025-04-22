Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nippon Express Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

- Theo dõi các đơn hàng dự kiến nhập kho, các lô hàng dự kiến xuất kho

- Thực hiện thủ tục xuất kho, nhập kho theo yêu cầu của khách hàng

- Theo dõi tiến độ giao hàng

- Thường xuyên kết nối với khách hàng cập nhật các thông tin về xuất nhập tồn, thông tin về nhập hàng, giao hàng, tình trạng lô hàng, công nợ (debit), giao nhận chứng từ, hồ sơ gốc (hóa đơn, tờ khai …), bảo mật thông tin khách hàng,

- Giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập, giao nhận hàng hóa.

- Quản lý & báo cáo số lượng hàng tồn kho (cùng thủ kho kiểm đếm hàng, cập nhật trên phần mềm, đối chiếu với khách hàng…)

- Tính công nợ cho khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận khác liên quan để thực hiện các nhu cầu của khách hàng

- Làm các báo cáo theo yêu cầu của quản lý & công ty