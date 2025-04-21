Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

HAPAS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại HAPAS VIỆT NAM

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 349 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tiếp nhận và xử lý tin nhắn của khách hàng qua các kênh chat trên sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki...).
Tư vấn, giải đáp thắc mắc về sản phẩm, đơn hàng, chính sách đổi trả, bảo hành...
Hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố liên quan đến đơn hàng (giao hàng chậm, sai sản phẩm, hoàn trả, khiếu nại...).
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kho, Vận hành, Kế toán...) để giải quyết vấn đề của khách hàng.
Ghi nhận phản hồi và đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Đảm bảo chỉ số phản hồi tin nhắn theo quy định của sàn.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, đã từng làm việc trên sàn thương mại điện tử và nắm được các chính sách quy định khi chat trên sàn TMĐT.
Kỹ năng giao tiếp tốt, phản hồi tin nhắn nhanh, xử lý tình huống linh hoạt.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là kỹ năng đánh máy nhanh và chính xác.
Kiên nhẫn, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Có thể làm việc xoay ca.

Tại HAPAS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

8 - 14M
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.
Review tăng lương 6 tháng/lần.
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.
Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...
Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện
Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người \"nói với nhau\", không phải là \"nói về nhau\". HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.
Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.
Du lịch công ty.
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.
Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.
Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HAPAS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

