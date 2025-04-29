Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
- Hà Nội: Tòa nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và các chính sách của công ty
Tiếp nhận phản ánh của KH qua mail và làm việc với NVKD, kiểm tra và phản hồi thông tin các yêu cầu xử lý phát sinh
Liên hệ thu thập ý kiến khách hàng, mức độ hài lòng và thực hiện báo cáo tỉ lệ hài lòng khách hàng
Tiếp nhận và cập nhật hồ sơ từ phòng kỹ thuật chuyển xuống vào hồ sơ theo dõi của phòng CSKH
Xử lý các phát sinh chuyển giao và hồ sơ các công trình sai phạm sau kiểm tra chất lượng nghiệm thu
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của cấp trên
1 tháng được nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu về các nghiệp vụ CSKH thuộc lĩnh vực chuyên môn
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thiết lập mối quan hệ trong công việc
Kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI