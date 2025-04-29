Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chăm sóc và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ và các chính sách của công ty

Tiếp nhận phản ánh của KH qua mail và làm việc với NVKD, kiểm tra và phản hồi thông tin các yêu cầu xử lý phát sinh

Liên hệ thu thập ý kiến khách hàng, mức độ hài lòng và thực hiện báo cáo tỉ lệ hài lòng khách hàng

Tiếp nhận và cập nhật hồ sơ từ phòng kỹ thuật chuyển xuống vào hồ sơ theo dõi của phòng CSKH

Xử lý các phát sinh chuyển giao và hồ sơ các công trình sai phạm sau kiểm tra chất lượng nghiệm thu

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo và phân công của cấp trên

1 tháng được nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật