Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chăm sóc các khách hàng hiện tại, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty
Chăm sóc các hệ sinh thái có sẵn làm nguồn khách hàng tiềm năng cho Công ty
Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp
Đưa hình ảnh, thương hiệu Nông sản Tuấn Tú tới rộng rãi trong Cộng đồng Bếp Nhà hàng, Siêu thị, Trường học...
Các công việc theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng, có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin đàm phán thuyết phục,...
Tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm
Tinh thần cầu tiến không ngừng đổi mới
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8tr- 15tr+ Phụ cấp +% Doanh thu + Thưởng. Tổng thu nhập: 20tr - 25tr.
Phúc lợi: Đóng BHXH theo quy định của Công ty
Hưởng lễ tết theo quy định
Lộ trình thăng tiến lên cấp chính thức và cấp Quản lý
Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty
Thời gian làm việc: thứ 2 đến sáng thứ 7.
Thời Gian: Sáng 8h00- 12h00, Chiều: 13h30- 17h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
