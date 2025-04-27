Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chăm sóc các khách hàng hiện tại, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty

Chăm sóc các hệ sinh thái có sẵn làm nguồn khách hàng tiềm năng cho Công ty

Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp

Đưa hình ảnh, thương hiệu Nông sản Tuấn Tú tới rộng rãi trong Cộng đồng Bếp Nhà hàng, Siêu thị, Trường học...

Các công việc theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, có laptop cá nhân

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin đàm phán thuyết phục,...

Tư duy dịch vụ khách hàng tốt

Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm

Tinh thần cầu tiến không ngừng đổi mới

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 8tr- 15tr+ Phụ cấp +% Doanh thu + Thưởng. Tổng thu nhập: 20tr - 25tr.

Phúc lợi: Đóng BHXH theo quy định của Công ty

Hưởng lễ tết theo quy định

Lộ trình thăng tiến lên cấp chính thức và cấp Quản lý

Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty

Thời gian làm việc: thứ 2 đến sáng thứ 7.

Thời Gian: Sáng 8h00- 12h00, Chiều: 13h30- 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI

