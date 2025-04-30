Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sảnh thương mại R2, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Liên hệ với danh sách data khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Công ty để hỗ trợ giải quyết những thắc mắc, vấn đề trong quá trình sử dụng sản phẩm

Thực hiện cập nhật và tư vấn đến khách hàng các chương trình khuyến mại, thúc đẩy khách mua hàng những lần kế tiếp với các sản phẩm của công ty

Kết hợp nghiên cứu thói quen tiêu dùng và phản hồi khách hàng để cùng các phòng ban nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm làm việc: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế.

Kỹ năng chuyên môn: Kỹ năng làm việc theo nhóm, xử lý tình huống, có kiến thức về chăm sóc khách hàng,...

Có laptop, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 6.000.000 + Hoa hồng doanh số + Phụ cấp + Thưởng nóng (nếu có) (Thu nhập từ 8.000.000 – 20.000.000)

Phụ cấp thâm niên, chuyên cần, BHXH… theo chính sách công ty

Thưởng các ngày lễ Tết: 30/04 - 01/05, Tết Dương lịch, quà Trung Thu….Thưởng tháng 13

Phụ cấp gửi xe tòa building Royal City

Môi trường năng động ,trẻ trung, máu lửa, nhiệt huyết

Du lịch 1-> 2 lần / năm, các hoạt động teambuilding, teamwork, trà sữa, đá bóng hàng tuần/ tháng

Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và bên ngoài thường niên để phát triển bản thân và chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA

