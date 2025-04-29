Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: The Mannor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tư vấn khách hàng trên toàn bộ các kênh bán hàng Online, Fanpage, Tiktok, Shopee, Hotline…
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về đơn hàng và sản phẩm.
Hỗ trợ các hoạt động vận hành đơn hàng trên mọi nền tảng.
Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tối đa.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không ngọng, không nói tiếng địa phương, ngoại hình ổn
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng
Có khả năng quản trị data tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu áp lực tốt
Tại CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7-9 triệu, xem xét năng lực, tăng lương hàng năm
Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết…) theo quy định của Công ty.
Thời gian làm việc: 8-17h từ thứ 2 - thứ 7
Địa điểm làm việc: The Manor, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA
