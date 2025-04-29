Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: The Mannor Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tư vấn khách hàng trên toàn bộ các kênh bán hàng Online, Fanpage, Tiktok, Shopee, Hotline…

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về đơn hàng và sản phẩm.

Hỗ trợ các hoạt động vận hành đơn hàng trên mọi nền tảng.

Phối hợp cùng bộ phận kinh doanh nhằm đạt hiệu quả kinh doanh tối đa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không ngọng, không nói tiếng địa phương, ngoại hình ổn

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Có khả năng quản trị data tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ, chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7-9 triệu, xem xét năng lực, tăng lương hàng năm

Ký HĐLĐ và tham gia đầy đủ các chế độ của luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ tết…) theo quy định của Công ty.

Thời gian làm việc: 8-17h từ thứ 2 - thứ 7

Địa điểm làm việc: The Manor, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ZENITH APPAREL VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin