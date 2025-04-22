Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP in QA Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 41 Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Điện thoại giới thiệu dịch vụ của công ty đến các đối tác (danh sách công ty cung cấp), cập nhật kết quả liên hệ lên phần mềm của công ty.

Phân loại khách hàng theo độ tiềm năng sử dụng dịch vụ để triển khai các bước tiếp theo.

Lên qui cách báo giá cho các khách hàng có nhu cầu. Theo sát tiến trình đến khi khách đặt đơn hàng, giao hàng và thanh toán (các công tác sản xuất và hậu cần có bộ phận riêng phụ trách)

Chăm sóc lại các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty nhưng bỗng nhiên ngừng sử dụng để tìm hiểu nguyên nhân, báo cáo quản lý để có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp.

Tham gia các hội nhóm, diễn đàn chuyên ngành trên internet để liên hệ báo giá cho các khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong phạm vi công ty cung cấp.

Phản hồi, tư vấn cho các khách hàng liên hệ qua các kênh website, fanpage, zalo OA của công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên…

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ giới, tuổi từ 20 - 30

Sử dụng tốt tin học văn phòng: Word, Excel

Nhanh nhẹn, chịu khó, khả năng giao tiếp khá (mềm mỏng, linh hoạt, biết lắng nghe khách hàng).

Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, không nói ngọng.

Có khả năng quản lý thời gian và có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng hạn.

Tại Công ty CP in QA Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (theo năng lực): 6-8 triệu/tháng + ăn trưa + thưởng nếu đạt hiệu quả tốt.

Được đào tạo nội bộ về sản phẩm, qui trình hoạt động trong công ty, kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ công việc, kỹ năng phân tích xử lý thông tin khách hàng và lập báo cáo...

Được tham gia hoạt động ngoại khóa, du lịch hàng năm cùng công ty.

Làm việc trong môi trường năng động thoải mái, sếp tâm lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP in QA Vietnam

