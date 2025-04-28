Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc, lắng nghe phản hồi của khách hàng về sản phẩm

Tư vấn và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm

Xử lý và giải quyết các vấn đề khiếu nại từ phía khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chuyên nghiệp

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Phát triển Khách hàng: Đề xuất và thực hiện các chiến lược nhằm tăng sự hài làm của khách hàng và góp phần tạo dựng thành công của sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh/chăm sóc khách hàng/Sales Admin trong lĩnh vực bất động sản

Giao tiếp khéo léo, giọng nói chuẩn, dễ nghe

Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng xử lý tình huống tốt

Tư duy dịch vụ – làm việc có trách nhiệm – phối hợp nhóm hiệu quả

Tại Công ty Cổ phần HouseNow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: 10 – 15 triệu đồng/tháng (Tùy theo năng lực + Hoa hồng theo doanh thu team Kinh doanh)

Thử việc 2 tháng

Đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo luật định

Phụ cấp ăn trưa 500.000đ/tháng, phụ cấp điện thoại 300.000đ/tháng, thưởng các dịp Lễ/Tết hấp dẫn

Thưởng hiệu suất & doanh thu: Ghi nhận rõ ràng – xứng đáng với đóng góp

Văn hóa làm việc trẻ – mở – chuyên nghiệp, đề cao sự phát triển cá nhân

Được mentor & review định kỳ để định hướng rõ ràng lộ trình thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần HouseNow

