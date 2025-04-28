Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần HouseNow
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chăm sóc, lắng nghe phản hồi của khách hàng về sản phẩm
Tư vấn và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm
Xử lý và giải quyết các vấn đề khiếu nại từ phía khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chuyên nghiệp
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Phát triển Khách hàng: Đề xuất và thực hiện các chiến lược nhằm tăng sự hài làm của khách hàng và góp phần tạo dựng thành công của sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh/chăm sóc khách hàng/Sales Admin trong lĩnh vực bất động sản
Giao tiếp khéo léo, giọng nói chuẩn, dễ nghe
Thành thạo tin học văn phòng, có khả năng xử lý tình huống tốt
Tư duy dịch vụ – làm việc có trách nhiệm – phối hợp nhóm hiệu quả
Tại Công ty Cổ phần HouseNow Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh: 10 – 15 triệu đồng/tháng (Tùy theo năng lực + Hoa hồng theo doanh thu team Kinh doanh)
10 – 15 triệu đồng/tháng
Thử việc 2 tháng
Đầy đủ chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo luật định
Phụ cấp ăn trưa 500.000đ/tháng, phụ cấp điện thoại 300.000đ/tháng, thưởng các dịp Lễ/Tết hấp dẫn
Thưởng hiệu suất & doanh thu: Ghi nhận rõ ràng – xứng đáng với đóng góp
Văn hóa làm việc trẻ – mở – chuyên nghiệp, đề cao sự phát triển cá nhân
Được mentor & review định kỳ để định hướng rõ ràng lộ trình thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần HouseNow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
