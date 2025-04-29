Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH WEBIE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH WEBIE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.
Cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.
Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho cấp trên.
Đóng góp ý tưởng để cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.
Làm việc theo ca, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng (nếu có).
Tại CÔNG TY TNHH WEBIE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ, tết.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Chế độ đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEBIE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
