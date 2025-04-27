Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Liên hệ, tư vấn khách hàng đang có nhu cầu tư vấn/sử dụng phần mềm quản lý bán hàng và Quảng bá cho mạng xã hội Yoolife.
Thao tác, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm, mạng xã hội Yoolife.
Gặp gỡ khách hàng khi cần thiết, trực tiếp tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng.
Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.
Chốt ký hợp đồng và hỗ trợ khách hàng sau bán.
Một số công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.
Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.
Đã từng làm công việc bán hàng trực tiếp, tư vấn là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo quy định của công ty
Thưởng upto 3 tháng lương/năm.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (08h30-12h00;13h00-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

