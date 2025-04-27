Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Liên hệ, tư vấn khách hàng đang có nhu cầu tư vấn/sử dụng phần mềm quản lý bán hàng và Quảng bá cho mạng xã hội Yoolife.

Thao tác, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm, mạng xã hội Yoolife.

Gặp gỡ khách hàng khi cần thiết, trực tiếp tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng.

Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.

Chốt ký hợp đồng và hỗ trợ khách hàng sau bán.

Một số công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thương lượng.

Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Đã từng làm công việc bán hàng trực tiếp, tư vấn là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng theo quy định của công ty

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (08h30-12h00;13h00-17h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Song Nam

