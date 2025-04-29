Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ TOÀN CẦU HP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 - 145 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu gửi hàng TMĐT (ePacket) từ khách hàng.

Hướng dẫn khách khai báo đơn hàng, kiểm tra tracking, hỗ trợ tra cứu thông tin vận chuyển.

Giải đáp thắc mắc, tiếp nhận và phối hợp xử lý khiếu nại, sự cố phát sinh.

Tương tác và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng qua Zalo, Facebook, điện thoại, email.

Phối hợp với các bộ phận vận hành để đảm bảo đơn hàng được xử lý đúng hạn và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng viết content, hiểu cơ bản về chạy quảng cáo Facebook/Zalo.

Chủ động, sáng tạo, thích nghi nhanh với thay đổi.

Có ngoại ngữ là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, chịu khó học hỏi.

Làm việc theo đội nhóm

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối các trường ĐH, Cao Đẳng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ TOÀN CẦU HP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 30,000đ/h

Nếu làm tốt sẽ được nhận làm nhân viên chính thức

Được hưởng một số quyền lợi của công ty như thưởng lễ tết, liên hoan công ty…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HOÁ TOÀN CẦU HP

