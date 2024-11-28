Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 29 Galaxy 3 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của khách hàng, phụ huynh, gửi lịch học và học tập cho phụ huynh

- Xử lý những thông tin phản hồi của phụ huynh, học sinh trong khả năng hoặc báo cáo Trưởng Phòng kịp thời ghi nhận và xử lý...

- Quản lý danh sách các lớp đã khai giảng, đang chờ khai giảng và sắp kết thúc

- Tư vấn cho khách hàng các thông tin khóa học phù hợp

- Xử lý các công việc bổ sung nếu có yêu cầu

- Tổng hợp các báo cáo, và các tình huống phát sinh, phản hồi từ phụ huynh cho Trưởng Phòng

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và thuyết phục khách hàng.

- Kỹ năng xử lý tình huống.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên làm chăm sóc khách hàng hoặc Tư vấn/ Kinh doanh. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo hướng dẫn

-Được đào tạo hướng dẫn bài bản khi vào làm

- Có laptop làm việc

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP CAO : 10.000.000đ - 15.000.000đ/tháng trở lên (Lương cứng 6.000.000 - 8.000.000 + hoa hồng + Thưởng)

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...đầy đủ

- Làm việc thứ 2 đến thứ 6 tại văn phòng. Thứ 7 làm online tại nhà. Nghỉ CN và các ngày lễ, tết theo quy định

+ Ca 8h30-17h30

+ Ca 13h30 - 21h00 linh hoạt theo sự sắp xếp 1-2 buổi/tuần

- Nghỉ phép 12 ngày/năm (mỗi tháng được hưởng 1 ngày nghỉ phép có lương ngay khi chính thức)

- Thưởng các ngày Lễ, Tết (8/3; 30/4 - 1/5; 1/6; Tết trung thu ; 2/9; Tết dương lịch, Tết âm lịch)...

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát

- Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

