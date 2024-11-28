Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 29 Galaxy 3 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của khách hàng, phụ huynh, gửi lịch học và học tập cho phụ huynh
- Xử lý những thông tin phản hồi của phụ huynh, học sinh trong khả năng hoặc báo cáo Trưởng Phòng kịp thời ghi nhận và xử lý...
- Quản lý danh sách các lớp đã khai giảng, đang chờ khai giảng và sắp kết thúc
- Tư vấn cho khách hàng các thông tin khóa học phù hợp
- Xử lý các công việc bổ sung nếu có yêu cầu
- Tổng hợp các báo cáo, và các tình huống phát sinh, phản hồi từ phụ huynh cho Trưởng Phòng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và thuyết phục khách hàng.
- Kỹ năng xử lý tình huống.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trở lên làm chăm sóc khách hàng hoặc Tư vấn/ Kinh doanh. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo hướng dẫn
-Được đào tạo hướng dẫn bài bản khi vào làm
- Có laptop làm việc

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP CAO : 10.000.000đ - 15.000.000đ/tháng trở lên (Lương cứng 6.000.000 - 8.000.000 + hoa hồng + Thưởng)
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN...đầy đủ
- Làm việc thứ 2 đến thứ 6 tại văn phòng. Thứ 7 làm online tại nhà. Nghỉ CN và các ngày lễ, tết theo quy định
+ Ca 8h30-17h30
+ Ca 13h30 - 21h00 linh hoạt theo sự sắp xếp 1-2 buổi/tuần
- Nghỉ phép 12 ngày/năm (mỗi tháng được hưởng 1 ngày nghỉ phép có lương ngay khi chính thức)
- Thưởng các ngày Lễ, Tết (8/3; 30/4 - 1/5; 1/6; Tết trung thu ; 2/9; Tết dương lịch, Tết âm lịch)...
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
- Được tham gia các chương trình teambuilding, du lịch, nghỉ mát
- Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

