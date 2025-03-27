Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Liêu Trung, Liêu Xá, Yên Mỹ, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các tác nghiệp chăm sóc khách hàng qua điện thoại, duy trì tốt mối quan hệ với khách hành tiềm năng (khách hàng mới) và khách hàng cũ của công ty.
Điều phối thông tin khách hàng tới các Bộ phận liên quan nhằm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, đảm bảo quá trình xử của các Bộ phận luôn chính xác, kịp thời, đúng quy trình, quy định của công ty.
Kiểm tra, rà soát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận.
Đề xuất các chương trình, cải tiến các quy trình phục vụ nhằm tối đa hóa lợi ích của Công ty và khách hàng.
Thực hiện các công việc liên quan theo chỉ đạo của Trưởng Bộ phận.
Thời gian làm việc: giờ Hành chính. Thời gian: 8h-17h, từ T2-T7.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp TC trở lên.
Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp tốt.
Không nói ngọng, nói lắp.
Tính cách: hòa đồng, chăm chỉ, thật thà..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn theo năng lực
Đóng BHXH theo Quy định.
Thưởng các dịp lễ tết.
Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.
Làm việc giờ hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN - CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Liêu Trung, Xã Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

