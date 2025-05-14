Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: 250 Park River, KĐT Ecopark, Xã Xuân Quan, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu và phản hồi của khách hàng qua các kênh: hotline, tổng đài, chat, fanpage…

Phối hợp với đội ngũ Marketing để tiếp cận và chăm sóc khách hàng tiềm năng từ nguồn data có sẵn

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống và theo dõi trải nghiệm dịch vụ

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ tư vấn cơ bản về sản phẩm/dịch vụ của công ty

Phối hợp xử lý khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe

Có tinh thần dịch vụ, chăm sóc khách hàng tận tâm

Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hoặc Digital Marketing

Có tư duy xử lý tình huống nhanh, làm việc trách nhiệm

Sử dụng tốt các nền tảng trò chuyện trực tuyến (Zalo OA, Facebook Page, CRM…)

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 20 triệu/tháng (bao gồm lương cứng và thưởng theo hiệu quả)

Được đào tạo bài bản về kỹ năng CSKH & công cụ marketing hiện đại

Cơ hội phát triển lên các vị trí: Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận CSKH

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, có lộ trình phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT

