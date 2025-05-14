Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: 250 Park River, KĐT Ecopark, Xã Xuân Quan, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tiếp nhận nhu cầu và phản hồi của khách hàng qua các kênh: hotline, tổng đài, chat, fanpage…
Phối hợp với đội ngũ Marketing để tiếp cận và chăm sóc khách hàng tiềm năng từ nguồn data có sẵn
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống và theo dõi trải nghiệm dịch vụ
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ tư vấn cơ bản về sản phẩm/dịch vụ của công ty
Phối hợp xử lý khiếu nại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe
Có tinh thần dịch vụ, chăm sóc khách hàng tận tâm
Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hoặc Digital Marketing
Có tư duy xử lý tình huống nhanh, làm việc trách nhiệm
Sử dụng tốt các nền tảng trò chuyện trực tuyến (Zalo OA, Facebook Page, CRM…)
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 – 20 triệu/tháng (bao gồm lương cứng và thưởng theo hiệu quả)
Được đào tạo bài bản về kỹ năng CSKH & công cụ marketing hiện đại
Cơ hội phát triển lên các vị trí: Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận CSKH
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép theo quy định
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, có lộ trình phát triển rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EVERLIGHT
