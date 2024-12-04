Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 ngõ 110 trần duy hưng, trung hòa, cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nhắn tin , tư vấn chăm sóc khách hàng (không sale), gọi ít
Báo giá nhận thông tin đơn hàng và chuyển đơn hàng cho các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý đơn hàng
Báo lại quá trình xử lý đơn hàng và kết quả cho khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh , được đào tạo 1:1
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống , chăm , ham học hỏi
Có thể làm việc nhóm.
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống , chăm , ham học hỏi
Có thể làm việc nhóm.
Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7 (8h30 - 18h00 nghỉ trưa 1h30 )
- Lương cứng: 6.000.000
- Thưởng chuyên cần 700.000 VNĐ, phụ cấp ăn trưa 600.000
- Lương tháng 13 + 12 ngày nghỉ phép/năm
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
- Du lịch 2 lần/năm + tổ chức sinh nhật, nghỉ sinh nhật có hưởng lương
- Được tham gia học tập đào tạo nâng cấp năng lực
- Có cơ hội thăng tiến lên chức vụ cao hơn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou
