Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 110 trần duy hưng, trung hòa, cầu giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nhắn tin , tư vấn chăm sóc khách hàng (không sale), gọi ít

Báo giá nhận thông tin đơn hàng và chuyển đơn hàng cho các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý đơn hàng

Báo lại quá trình xử lý đơn hàng và kết quả cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh , được đào tạo 1:1

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống , chăm , ham học hỏi

Có thể làm việc nhóm.

Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7 (8h30 - 18h00 nghỉ trưa 1h30 )

- Lương cứng: 6.000.000

- Thưởng chuyên cần 700.000 VNĐ, phụ cấp ăn trưa 600.000

- Lương tháng 13 + 12 ngày nghỉ phép/năm

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật

- Du lịch 2 lần/năm + tổ chức sinh nhật, nghỉ sinh nhật có hưởng lương

- Được tham gia học tập đào tạo nâng cấp năng lực

- Có cơ hội thăng tiến lên chức vụ cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thời trang sáng tạo OnYou

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin